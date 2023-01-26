В Орловской области новый политический сезон стартовал с проектом  «Слово каждому»

Канал «Первый областной» пригласил в студию представителей партий и независимого эксперта.

Ведущий задал главный вопрос: что ждет общество в ближайшее время – раскол или консолидация.

По мнению лидера реготделения ЛДПР Владислава Числова, орловцы объединились в непростых условиях проведения СВО. Как партийцы, так и простые граждане собирают помощь беженцам, мобилизованным, бойцам. При этом жители региона постоянно чувствуют напряжение, так как Орловская область идет «вторым эшелоном» за субъектами, находящимися на границе. Он осудил бравые рапорты чиновников о росте бюджета, так как фактически это просто повышение на рост инфляции.

Лидер фракции КПРФ в Орловском областном Совете Иван Дынкович парировал, что сложности аналогичные в экономике испытывает вся страна. По его мнению, стоит избегать громких слов «успех и провал».

Заместитель председателя Орловского городского Совета Владимир Негин, представляющий в проекте реготделение «Единой России», согласился, что 2022 год был непростой. Но «ЕР» еще в период пандемии создала волонтерский центр, который объединил не только членов партии. Теперь другой уровень и масштаб.

Независимый эксперт Дмитрий Аронов поблагодарил спикеров, что они не скатились в выступлениях до партотчетов и положил начало горячей дискуссии.

«Меня всегда напрягало, что депутат воспринимается как неотрывная часть исполнительной власти. Кошка бросила котят – депутат наш виноват. Вы рассказывали о том, что должна сделать исполнительная власть, волонтеры».

По мнению Дмитрия Аронова, нужно что-то поменять, чтобы депутат создал исполнительной власти те нормативные условия, чтобы не пришлось волонтерить. Он подчеркнул, что на выборах партиям придется бороться, а не только говорить, что «мы за СВО». Как-то обозначить свою разницу.

«Не будем лицемерами, задача партии – борьба за власть», — сказал эксперт.

Как ответили политики, можно увидеть в полной версии программы.

ИА «Орелград»