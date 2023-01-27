Депутаты горсовета Орла одобрили сквер Героев Донбасса

Вопрос был рассмотрен на сессии 27 января.

Инициаторами создания знакового места выступили общественные организации. Через год идею решили реализовать. Место выбирали вместе с общественниками и экспертами. Остановились на зеленой зоне перед бывшим Домом моды, у автовокзала на Комсомольской улице. Главными преимуществами были названы большой транспортный и пешеходный потоки.

Депутаты единогласно поддержали это решение, сообщает пресс-служба горсовета Орла.

Отметим, ранее начальник управления градостроительства администрации областной столицы Владимир Плотников информировал, что сквер уже включен в программу благоустройства.

ИА «Орелград»