Депутаты горсовета Орла одобрили сквер Героев Донбасса

27.1.2023 | 12:30 ЖКХ, Новости

Вопрос был рассмотрен на сессии 27 января.

Инициаторами создания знакового места выступили общественные организации. Через год идею решили реализовать. Место выбирали вместе с общественниками и экспертами. Остановились на зеленой зоне перед бывшим Домом моды, у автовокзала на Комсомольской улице. Главными преимуществами были названы большой транспортный и пешеходный потоки.

Депутаты единогласно поддержали это решение, сообщает пресс-служба  горсовета Орла.

Отметим, ранее начальник управления градостроительства администрации областной столицы Владимир Плотников информировал, что сквер уже включен в программу благоустройства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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