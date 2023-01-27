Почетные лесники и строители получат по 10 тысяч рублей

Губернатор Орловской области утвердил размер денежного поощрения.

Андрей Клычков подписал постановление 25 января. Люди, удостоенные почетных званий региона, в 2023 году получат нагрудные знаки и 10 тысяч рублей в качестве единовременного поощрения. Размер подарка остается прежним с 2015 года.

В Орловской области установлено 23 почетных звания, они охватывают практически все сферы жизни региона, включая госслужбу и заботу об экологии.

Условия получения почетных знаков можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»