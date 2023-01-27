В Орле банк оштрафовали за рекламу с Павлом Буре

Решение о наложении штрафа было подтверждено арбитражным судом.

Решением арбитражного суда Орловской области признано законным и обоснованным постановление Орловского УФАС России о назначении административного наказания АО «СМП Банк» в виде штрафа в размере 105 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного органа, штраф наложен за нарушение требований законодательства РФ о рекламе. В ведомстве добавили, что история началась в 2022 году. Сотрудники Орловского УФАС проводили мониторинг рекламы финансовых услуг на территории Орловской области.

В результате был выявлен факт распространения в эфире одного из региональных телеканалов рекламы финансовых услуг, предоставляемых вышеуказанным банком. Многим этот ролик известен, так как в нем снялся Павел Буре – в свое время один из лучших хоккеистов России и НХЛ, один из лидеров национальной сборной 90-х.

«В рассматриваемой рекламе было выделено наиболее привлекательное для потребителя условие: процентная ставка по вкладу, — сообщает пресс-служба Орловского УФАС. — Иные условия, необходимые потребителю для принятия осознанного решения по оформлению вклада в банке, транслировались в течение такого времени, которое не позволяло адекватно прочесть и уяснить указанные условия».

Антимонопольщики пришли к выводу, что размещение спорной рекламы в таком виде привело к потере восприятия полного объема ее текста, что, в свою очередь, создало условия для введения потребителей в заблуждение. Кроме того, УФАС выносило вопрос оценки указанной рекламы на заседание Экспертного совета по применению законодательства РФ о рекламе и недобросовестной конкуренции. Эксперты большинством голосов постановили, что данная реклама «способна вводить в заблуждение потребителей рекламы относительно всех условий предоставления финансовой услуги – вклада».

Факт распространения ненадлежащей рекламы был подтвержден вступившим в силу решением суда. Затем было возбуждено административное дело, и должностное лицо Орловского УФАС привлекло банк к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Финансовая организация с этим не согласилась и оспорила постановление в арбитражном суде, который встал на сторону антимонопольного органа.

ИА «Орелград»