В Орле вынесли решение по делу о буровых установках

Жалоба коммерсантов на чиновников оказалась необоснованной.

Комиссия Управления ФАС России по Орловской области завершила рассмотрение любопытного антимонопольного дела, возбужденного в отношении регионального департамента надзорной и контрольной деятельности. Как уже рассказывал «Орелград», поводом стала поступившая в надзорный орган жалоба орловской компании «Новослободский карьер», заявку которой для участия в торгах отклонили организаторы. Ранее департамент объявил о проведении аукциона на получение права пользования недрами на участке недр Корсаковском, расположенном в Корсаковском районе Орловской области, с целью геологического изучения, разведки и добычи известняков строительных.

Причин для отклонения заявки потенциального участника было несколько. Одна из них звучала так: в перечне технических средств отсутствуют заводские, инвентарные или регистрационные номера на буровую установку ГАЗ-66 и дробильную установку. Заявитель пытался доказать, что такие номера не обязательны, мол, это было излишнее требование организатора торгов. Антимонопольщики очень внимательно изучили данный вопрос и пришли к определенным выводам.

При рассмотрении дела представитель заявителя пояснил, что заводские, инвентарные или регистрационные номера не были указаны в перечень технических средств ввиду их отсутствия.

«Дробильная и буровая установки не являются единым производственным объектом, которым присваивается заводской номер, отсутствие инвентарного номера у буровой установки обусловлено ее принадлежностью физическому лицу. Кроме того, отсутствие номеров может быть вызвано эксплуатацией оборудования на открытом воздухе под воздействием агрессивной среды», — такова позиция компании.

Представители организатора торгов антимонопольщикам, в свою очередь, сообщили, что требование об указании заводских, инвентарных или регистрационных номеров является обязательным. Такие номера необходимы для идентификации технических средств в будущем при проведении работ на участке недр.

«Исходя из документов, содержащихся в заявке заявителя, дробильная установка принадлежит ООО «ОрелГидроТех», а согласно действующему законодательству основные средства подлежат учету. Каждому инвентарному объекту присваивается инвентарный номер», — отметила в своем решении комиссия УФАС.

Антимонопольщики обратили внимание и на то, что к заявке не были приложены данные регистров бухгалтерского учета, отражающих информацию по основным средствам и привлекаемых для пользования участком недр. Эти регистры должны подтверждать наличие технических средств, необходимых для эффективного и безопасного осуществления пользования участком недр. Было установлено, что в данном случае часть спецтехники, которую планировалось привлечь, принадлежит индивидуальным предпринимателям, которые не ведут регистры бухгалтерского учета, а собственник остальных технических средств письменно отказал в их представлении, поскольку сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, являются коммерческой тайной. При таких обстоятельствах комиссия решила признать жалобу на департамент необоснованной.

ИА «Орелград»