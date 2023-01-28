На Орловщине выявляют контрафакт с помощью интеллектуальных систем

28.1.2023 | 9:34 Важное, Новости, Общество

Обнаружены 22 фантомные производственные площадки.

О результатах внедрения современных технологий рассказал на встрече с журналистами 26 января руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  Евгений Черный. На протяжении 2022 года интеллектуальные системы оценивали операции поставщиков и производителей по 30 признакам. Если встречались аномальные схемы, удивительная скорость и нелогичность перевозок, то специалисты Управления приступали к тщательному анализу информации «в ручном режиме».

Благодаря ФГИС «Меркурий» выявлено: 89 фантомных площадок (Орел – 22, Курск -67); 32 схемы нелогичного перемещения продукции в объеме 400 тонн, о чем проинформированы правоохранительные органы. По словам Евгения Черного, интеллектуальные системы с опытом совершенствуются. В идеале недобросовестные производители будут останавливаться еще на входе в «Меркурий».

«Меркурий» отслеживает перемещение животноводческой продукции. В 2023 году начнет полноценную работу ФГИС «Зерно». «Сатурн» будет отслеживать пестициды и агрохимикаты. Планируется в ближайшее время ввести схожую систему по семенам и саженцам. Весь комплекс цифровых продуктов может избавить рынок от фальсификата и недоброкачественной продукции.

ИА «Орелград»

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