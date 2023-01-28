Орловцев позвали на тестирование ЕГЭ

В регионе пройдет тренировочное тестирование для будущих участников ЕГЭ и ОГЭ.

В Орловской области на базе Регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО) с 4 февраля по 5 марта 2023 года пройдет тренировочное тестирование. Как уточнили в этом центре, оно призвано помочь будущим участникам ОГЭ и ЕГЭ определить уровень своей подготовки к госэкзаменам 2023 года. Желающие смогут пройти тестирование по десяти учебным предметам. В ОРЦОКО подчеркивают, что сделать это могут как ученики 11-х классов, так и выпускники прошлых лет и учащиеся организаций среднего профессионального образования.

Что касается девятиклассников, то они получат возможность проверить уровень своей подготовки по одиннадцати учебным предметам. В центре также отметили, что тестирование будет проводиться по заданиям (КИМ), разработанным Федеральным институтом педагогических измерений по новым стандартам на основании спецификации ОГЭ и ЕГЭ именно 2023 года.

«Индивидуальный комплект участника тестирования является аналогом стандартизированного индивидуального комплекта участника ОГЭ и ЕГЭ 2023 года, — уточнили в ОРЦОКО. — Проведение тестирования, обработка материалов, проверка развернутых ответов участников тестирования и предоставление им результатов будет осуществляться по аналогии с ОГЭ и ЕГЭ. По результатам тестирования эксперты предметных комиссий проведут разбор заданий с развернутым ответом, пояснят критерии их оценивания».

Записаться на тестирование можно до 31 января 2023 года: выпускникам 9 и 11 классов – в школе; обучающимся СПО и выпускникам прошлых лет – в ОРЦОКО.

ИА «Орелград»