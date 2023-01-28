Под Орлом рецидивист обворовал собственную мать

Женщина не пожалела сына, оставившего ее без средств к существованию.

В Орловской области местный житель осужден за умышленное преступление против собственности. Подробности сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда, рассмотревшего данное уголовное дело. Оно было заведено на мужчину, ранее уже имевшему судимость за подобное преступление. Как следует из материалов дела, новое преступление он совершил в начале октября 2022 года. Примерно в 19 часов 30 минут он, достоверно зная, что на кредитной карте, которой пользуется его мама, находятся денежные средства, решил эту карту похитить.

Находясь у себя дома, он тайно и незаметно для окружающих стянул кредитку из кошелька своей матери, после чего из дома ушел, отправившись в магазин. Проследив его путь, следователи выяснили, что деньги он потратил на спиртное и продукты питания. Также следствие подсчитало, что в результате своих преступных действий сын-уголовник причинил материальный ущерб на общую сумму 11 802 рубля. В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

«Действия его суд квалифицировал по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, — рассказали в пресс-службе районного суда. — Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признал рецидив преступлений. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению».

ИА «Орелград»