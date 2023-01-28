Строительство Орловской СЭС одобрено

Положительное заключение выдали эксперты, возращений на него не поступило.

В Орле подвели итоги общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы объекта, именуемого в документации как «Строительство «Орловской СЭС» в Верховском районе». Как следует из акта регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия, предложений и замечаний по мотивам проведенной экспертизы за время общественного обсуждения не поступало. Тем самым, вступает в силу сам акт, принятый в конце прошлого года и зафиксировавший положительное заключение на строительство Орловской СЭС.

Поясним, что заключение экспертов базировалось на данных археологической разведки, которая в прошлом году была проведена на месте будущего строительства. Как следует из акта, тщательное визуальное обследование не выявило на поверхности обследуемого земельного участка никаких археологических артефактов (керамика, кость и прочее), западин, рвов, аномалий грунта или растительности, которые могли бы свидетельствовать о наличии здесь памятника археологии.

После визуального обследования на земельном участке под объект «Строительство «Орловской СЭС» была проведена разведочная шурфовка. Было заложено 38 разведочных шурфов размерами 1х1 метр, общей площадью 38 квадратных метра, ориентированных по сторонам света. Но и шурфовочные работы не указали на наличие культурного слоя. Находок в заполнении шурфов обнаружено не было, а изучение архивных документов показало, что ближайший памятник расположен на значительном удалении от места строительства.

«Земельные участки под строительство «Орловской СЭС» расположены вне зон исторических поселений, памятники археологии на них отсутствуют, участки расположены на расстоянии до 0,5 км от ближайших природных источников воды, на открытой, незащищенной местности», — отметили археологи. При этом они признают, что Верховский район Орловской области в археологическом отношении изучен довольно слабо. В настоящее время на его территории известно немногим более 10 памятников археологии, представленных в основном селищами эпохи средневековья.

Большинство этих памятников выявлено в бассейне реки Любовша у сел Коньшино, Бобровка и Кобзевка. Там, в частности, расположены селища раннего железного века и ХIV-ХVII веков. Пожалуй, наиболее примечательным местным памятником является селище Дичня 1. Памятник располагается у села Дичня, на мысообразном выступе надпойменной террасы левого берега реки Дичня. Он представляет собой небольшое древнерусское рыбацкое поселение, датированное концом XII – первой половиной XIII века. Данный памятник был выявлен в 2021 году экспедицией ООО НПФ «Арх-Гео» под руководством Вискалина.

ИА «Орелград»