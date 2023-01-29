Орловцы жалуются на банки каждые три дня

Роспотребнадзор рассказал о защите прав потребителей при оказании финансовых услуг.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в 2022 году по вопросам защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг в это ведомство поступило 121 обращение, в том числе 90 письменных. Упрощенно говоря, жители Орловской области направляют в среднем по одному такому обращению каждые три дня. Как подметили в ведомстве, как правило, граждане жалуются на нарушения финансовыми организациями требований законодательства при заключении и исполнении договоров потребительского кредитования.

Кроме того, поступали жалобы на нарушения при заключении договоров банковского вклада, договоров о предоставлении банковской карты, договоров инвестиционного страхования жизни, договоров страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства и др. В ряде обращений поднимались вопросы нарушения банками требований законодательства о персональных данных и банковской тайны при оказании финансовых услуг, а также законодательства, регулирующего деятельность по возврату просроченной задолженности.

Также орловцы сообщали в ведомство о возможном совершении мошеннических действий и поступающих им угрозах, о не зачислении денег при пополнении своего счета при помощи банкомата, о продаже им монет по завышенной стоимости. Были жалобы на отсутствие уголка потребителей в офисе страховой компании и отказе в приеме письменного обращения в отделении кредитной организации. Некоторые извещали ведомство и о «навязывании платежными агентами при оказании услуг по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги дополнительной платной услуги по страхованию».

«Все поступившие обращения граждан Управлением Роспотребнадзора по Орловской области рассмотрены по существу поставленных вопросов в рамках имеющихся полномочий и заявителям даны разъяснения требований законодательства в области защиты прав потребителей, а также разъяснен порядок досудебной и судебной защиты», — подчеркнули в ведомстве. Обращения с вопросами, решение которых не относится к компетенции Роспотребнадзора, были перенаправлены в компетентные ведомства.

ИА «Орелград»