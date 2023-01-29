Орловского фермера поймали с фальшивой декларацией зерна

Аграрий неизвестно как задекларировал крупную партию ячменя.

В Орловской области очередной фермер попался на грубом нарушении требований законодательства. Нарушение было выявлено на днях сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как уточнили в пресс-службе ведомства, сотрудники проводили мониторинг соблюдения обязательных требований в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки. Их внимание привлек индивидуальный предприниматель, глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Краснозоренского района. Его поймали на нарушении требования технического регламента Таможенного союза при декларировании зерна, предназначенного на пищевые цели.

«Так, глава КФХ, являясь заявителем, который несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации при декларировании, оформил декларацию о соответствии на зерно ячменя на пищевые цели в количестве 700 тонн на основании фальсифицированного протокола лабораторных испытаний, — поведали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Выпуск в обращение зерна, не прошедшего подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, может привести к неблагоприятным последствиям и причинить вред или создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, и окружающей среде».

Нарушителю уже выдано предостережение о недопустимости нарушения закона, а сама фальсифицированная декларация признана недействительной. Еще одно подобное предостережение сотрудники ТУ Россельхознадзора выдали крестьянскому хозяйству «Чайка». В данном случае неприглядный факт был выявлен в ходе анализа информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

«Установлено, что крестьянское хозяйство, являясь заявителем, допустило декларирование зерна пшеницы на пищевые цели урожая 2022 года на основании протоколов испытания, которые не подгружены в систему, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Тем самым в открытом доступе отсутствует информация о проведенных исследованиях по подтверждению соответствия зерна требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». На основании выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора было принято решение о признании декларации о соответствии недействительной».

ИА «Орелград»