Организацию воинского учета проверила КСП

Аудиторы проверили территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Отметим, что это было плановое мероприятие. Проверка коснулась событий 2021 года. Аудиторы выяснили, что воинский учет граждан в муниципальных образованиях Орловской области в 2021 году осуществлялся 230 органами местного самоуправления.

Объем субвенции из федерального бюджета на переданные полномочия по первичному воинскому учету на 2021 год составил 26,152 миллиона рублей, объем расходов за отчетный период – 25,93 миллиона рублей. Таким образом, неиспользованный остаток субвенции по состоянию на 1 января 2022 года составил 221,9 тысячи рублей. Анализ фактических расходов субвенции показал, что основную часть составили расходы на оплату труда военно-учетных работников – 23,323 миллиона рублей, или 90 процентов всех расходов субвенции.

«Существующая нормативно-правовая база в целом регламентирует вопросы, связанные с организацией ведения первичного воинского учета органами местного самоуправления, а также с организацией деятельности органов исполнительной власти Орловской области по распределению субвенций между бюджетами муниципальных образований, — говорится в отчете КСП. — Отсутствие прозрачного механизма определения затрат на содержание военно-учетного работника в органах местного самоуправления на федеральном уровне повлекло различные подходы к использованию субвенций органами местного самоуправления».

Аудиторы также пишут, что в 80 процентах муниципальных образований региона численность военнообязанных составляет менее 500 человек. Поэтому в соответствии с нормами законодательства обязанность по первичному воинскому учету возложена на работников, выполняющих работу по совместительству. В ходе проведенного анализа было установлено, что размер среднемесячной заработной платы военно-учетных работников значительно ниже среднемесячной заработной платы по Орловской области.

«Потребностью выполнения функциональных обязанностей военно-учетных работников определена необходимость материально-технического обеспечения, при этом проведенный анализ показал, что в 23 органах местного самоуправления полученные средства направляли в полном объеме на выплату заработной платы военно-учетных работников», — говорят в КСП.

При этом аудиторы не смогли оценить обоснованность и достаточность объемов бюджетных ассигнований, выделенных Минобороны России для предоставления субвенций бюджету Орловской области из федерального бюджета. Дело в том, что соответствующей правительственной методикой не установлен расчет нормативов затрат на содержание одного военно-учетного работника.

ИА «Орелград»