Орловчанка встретила задержавшегося в магазине сожителя ножом

Тело 36-летнего мужчины было обнаружено в квартире на Наугорском шоссе в Орле.

У правоохранителей не было сомнений, что смерть носит криминальный характер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую. 32-летняя женщина созналась в содеянном и рассказала, что произошло. Вечером 26 января они с сожителем распивали алкоголь. Мужчина пошел в магазин за спиртным.

«По его возвращении женщина на почве ревности нанесла ему ножом удар в область груди, от чего он скончался на месте», — сообщает СУ СК России по Орловской области.

Подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве. Она заключена под стражу.

Напомним, 20 января в Дмитровске 32-летний мужчина убил беременную 27-летнюю жену. Причиной конфликта, по его словам, стала ревность.

ИА «Орелград»