В орловский суд передано дело подставного учредителя

30.1.2023 | 13:30 Новости, Происшествия

Незаконное образование юридического лица грозит лишением свободы до трех лет.

Подробности дела сообщает СУ СК России по Орловской области. Его фигурантом стал 23-летний мужчина. Знакомый предложил ему оформить юрлицо и стать директором компании. За это посулил вознаграждение. В феврале 2021 года мужчина зарегистрировал ООО «ЮПИТЕР», об этом была сделана запись в ЕГРН. Однако управлять и исполнять хозяйственные функции учредитель и по совместительству руководитель не собирался.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следственном комитете.

ИА «Орелград»

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