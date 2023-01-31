Клычков ввел дополнительные требования к индустриальным паркам

31.1.2023 | 9:09 Важное, Новости, Экономика

Они должны стать стимулом для развития промышленности.

Глава правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил дополнительные требования к индустриальным паркам и их управляющих компаний, промышленным технопаркам и кластерам «в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет государственного имущества Орловской области и средств областного бюджета». Иными словами, применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности будет зависеть от того, отвечает ли парк дополнительным требованиям.

Причем рассчитывать на меры поддержки они смогут только при условии соответствия одновременно всем дополнительным требованиям. Первое из них — включение индустриального (промышленного) парка в реестр таких парков, который ведет Министерство промышленности и торговли РФ. Второй дополнительный критерий — отсутствие у управляющей компании неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Также у парка или его управляющей компании не должно быть просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, а также иной неурегулированной задолженности по денежным обязательствам перед Орловской областью. Управляющая компания не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не должна быть введена процедура банкротства, а ее деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Пятое обязательное условие — регистрация управляющей компании и резидентов в качестве налогоплательщиков на территории Орловской области.

Аналогичные дополнительные критерии утверждены губернатором и для промышленных кластеров и их специализированных организаций На стимулирующие меры государственной поддержки они также смогут рассчитывать только при условии соответствия одновременно пяти требованиям.

ИА «Орелград»

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