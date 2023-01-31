Почти 3500 арестов произвели орловские приставы

За год с их помощью удалось пустить с молотка имущество на 37 миллионов.

В 2022 году в Орловской области судебными приставами-исполнителями было наложено более 3450 арестов движимого и недвижимого имущества. Такие статистические сведения привели в региональном Управлении ФССП России. Речь идет об имуществе должников по исполнительным листам. Напомним, что после ареста владельцам дается определенный срок, в течение которого они могут погасить свои долги и тем самым добиться снятия ареста и возвращения своей собственности.

Но если они этого не делают или не успевают сделать, арестованное имущество отправляется на торги, а выручка от его продажи затем перечисляется в пользу взыскателей. Согласно ведомственной статистике Управления ФССП России по Орловской области, за весь 2022 год было реализовано арестованного имущества на сумму более 37 миллионов рублей. Отметим, что приставы сами ничего не продают – арестованное движимое и недвижимое имущество они после оценки передают на реализацию в специализированную организацию.

В нашем случае данные полномочия возложены на Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Кстати, приобрести арестованное имущество может любой желающий, информация о нем доступна на нескольких электронных площадках. Сами торги проводятся на электронной площадке ВЭТП. В настоящее время на реализации находится арестованное имущество орловцев на сумму более 103 миллионов рублей: продается около 70 автотранспортных средств, 30 объектов недвижимого имущества, более 900 единиц малоценного имущества и т.д.

«Подразделение МТУ, занимающееся реализацией арестованного имущества должников, территориально располагается в Рязани, но заключить сделку по покупке как движимого, так и недвижимого имущества можно, в том числе, дистанционно, — отметили ранее в УФССП. – Для самостоятельного просмотра перечня имущества, которое находится на принудительной реализации, необходимо в блоке «Реализация и распоряжение имуществом/продажа арестованного, конфискованного и иного имущества» в расширенном поиске выбрать территориальное управление (Орловская область) и имущество. По результатам поиска, автоматизированная система выдаст информацию о территориальном органе, организующем работу по реализации, характеристику объекта продажи, его стоимость, сведения о реализаторе».

ИА «Орелград»