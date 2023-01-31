В Орле безработных превратят в мастеров по ламинированию ресниц

В регионе стартовали первые в этом году обучающие курсы.

В Орловской области в учебном центре региональной службы занятости стартовало обучение первых групп портных, охранников, а также специалистов по ламинированию ресниц и маникюру. Всего за парты учебного центра сели более 120 безработных граждан. Об этом сообщило областное управление труда и занятости. Так, портные начали обучение еще 24 января. Они получат документы о приобретении этой востребованной, как говорят знатоки рынка труда, в регионе профессии в третьей декаде июня.

С 25 января к обучению приступили парикмахеры и частные охранники, 26 января — специалисты по маникюру, 27 января – бухгалтеры, кадровики и специалисты по ламинированию ресниц. Также уже стартовало обучение безработных умению пользоваться востребованной программой «1С: Управление торговлей». Следующие группы планируется отправить на обучение в феврале. Первой из них станет группа специалистов по информационным ресурсам, старт ее обучения намечен на 8 февраля.

«Напомним, что служба занятости региона сотрудничает со многими образовательными учреждениями Орловского региона, на базе которых состоящие на учете граждане имеют возможность получать востребованные профессии, сокращающие для них дорогу к трудоустройству, — пояснили в управлении труда и занятости. — В прошлом году по направлению Орловской областной службы занятости прошли обучение 1045 безработных граждан».

Сообщается также, что в минувшем году орловские безработные освоили почти сотню профессий – они прошли обучение по 97 профессиям, пользующимся спросом на региональном рынке труда. В частности, их учили на медсестер и парикмахеров, поваров-кондитеров и портных, менеджеров по продажам и бухгалтеров, секретарей и психологов, программистов и разработчиков веб-приложений, графических дизайнеров и аналитиков данных, IT-рекрутеров и юристов, водителей погрузчика и трактористов, электрогазосварщиков и машинистов автокрана, электромонтажников и специалистов по кадрам, закупкам, работе на маркет-плейсах и др.

В целом со службой занятости в прошедшем году сотрудничали 37 образовательных учреждений региона, но основным партнером, на базе которого обучились более половины безработных, был автономный учебный центр службы занятости. Обучение осуществлялось с использованием смешанных форм подготовки: дистанционных технологий и очного обучения.

ИА «Орелград»