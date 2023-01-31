В Орле не будут менять схему движения транспорта у администраций

Введенные на новогодние праздники ограничения решено сохранить.

О текущей схеме проезда в районе площади Ленина спросили в ходе прямого эфира губернатора в соцсетях 30 января. Ответил мэр Орла Юрий Парахин.

«Антитеррористической комиссией принято решение сохранить так, как есть сейчас, чтобы обеспечить безопасность населения в местах массового скопления людей. Время неспокойное», – написал Юрий Парахин.

Сокращена парковка у площади. Остаются «кирпичи» перед областной администрацией и на выезде от городской в сторону ОГАТ. Также на месте остаются знаки о запрете сквозного проезда. Вдоль ряда улиц запрещена остановка и стоянка.

ИА «Орелград»