Орловским заводам нужны эрозионисты

Промышленные предприятия заинтересованы в специалистах по 141 профессии.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил два важных перечня. В первый глава региона включил 25 предприятий и организаций, испытывающих потребность в привлечении работников по востребованным профессиям. Второй список представляет собой перечень самых востребованных профессий, должностей и специальностей. Всего в нем насчитывается 141 позиция.

Поясним, что указанные списки станут ориентиром при предоставлении субсидий Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 2023 году. Данная мера господдержки адресована юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям. Субсидии выделяются «в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан». Иными словами, предприятия берут на работу определенных специалистов, а государство им за это доплачивает.

Список востребованных профессий очень широк. В него включены такие специальности, как автоматчик холодновысадочных автоматов, аппаратчик очистки сточных вод, вальцовщик резиновых смесей, волочильщик, штамповщик, электроэрозионист и просто эрозионист, электрогазосварщик и другие рабочие. Также предприятиям нужны водители, экономисты, юрисконсульты, гладильщики, диспетчеры.

В список включены и такие специальности и профессии, как врач-терапевт, долбежник, инженер-испытатель, кладовщик, крановщик, менеджер по продажам, наждачник, наладчик станков и манипуляторов, образчик приборов и деталей, повар, разнорабочий, сборщик, сверловщик, слесарь-сантехник, термист, тракторист, уборщик в литейных цехах, управляющий трестом, фосфатировщик, фрезеровщик слитков, чистильщик, швея и многое др.

В перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников по востребованным профессиям, включены «Орелтекмаш», «Протон», «Счетприбор», «Орловский компрессорный завод», «Центральная оптовая база «Метизкомплект», «Янтарь-Техприбор», «Завод им. Медведева – Машиностроение», «Завод бурового инструмента и оборудования», «ГМС Ливгидромаш», «Болховский завод полупроводниковых приборов», «Завод специальной техники» и прочие организации.

ИА «Орелград»