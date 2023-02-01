Школа на Зеленина продемонстрировала «отрицательный рост»

1.2.2023 | 8:58 Важное, Новости, Строительство

Чиновники расходятся в процентах готовности учебного учреждения в Орле.

Первый заместитель губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области Владимир Ивановский накануне, 31 января, посетил строящуюся школу на улице Зеленина.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет 58 %», — написал чиновник в соцсетях.

Примечательно, что администрация Орла 8 декабря 2022 года давала иные цифры.

«Общая строительная готовность главного объекта национального проекта «Образование» составляет порядка 80%. Дело – за интерьером», — указано в публикации.

Напомним, подрядчиком является ООО «Техспецкомплект». Компания фигурирует в ряде уголовных дел о мошенничестве, неуплате налогов. Школу начали строить в январе 2021 года. Сроки сдачи неоднократно переносились, очередной — 30 мая 2023 года. Также цена контракта с 892,7 млн рублей выросла до 1 041,7 млн рублей. И это не предел. Для завершения работ нужно дополнительное финансирование.

ИА «Орелград»

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