Стало известно, какие школы получат федеральное финансирование

Губернатор Клычков утвердил «дорожную карту» в сфере образования.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отреагировал на письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № АБ-3593/06 «О подготовительном этапе заключения соглашений на 2023-2025 годы». В соответствии с ним глава региона утвердил «дорожную карту» по обновлению материально-технической базы школ для занятий детей физической культурой и спортом. Данное направление финансируется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование».

Орловская область принимает участие в реализации указанных мероприятий с 2014 года. По данным регионального правительства за это время в 143 орловских школах были созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Все школьные спортзалы, в которых был проведен ремонт, оснащены современным оборудованием и соответствуют всем санитарным и техническим нормам. В них оборудованы душевые и туалетные комнаты, раздевалки. Новое оборудование «позволяет выполнять широкий спектр физических упражнений при проведении спортивно-массовой работы с обучающимися, в том числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».

Что касается будущего, то «дорожная карта» пока заглядывает на два года вперед. В частности, в 2023 году расходование средств федерального и областного бюджетов планируется распределить следующим образом. Более 10,7 миллиона рублей власти обещают направить на ремонт спортивных залов в семи школах. Еще 4,7 миллиона будет направлено на перепрофилирование в четырех школах аудиторий под спортзалы. На создание и развитие спортивных клубов в шести общеобразовательных организациях потратят 610 тысяч рублей. Почти 6,5 миллиона рублей уйдет на ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в шести школах.

В целом в 2023 году реализация мероприятий запланирована в девяти общеобразовательных организациях Орловской области: Болховской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Дмитровской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Некрасовской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; средних школах № 1 и № 9 города Мценска; основной общеобразовательной школе № 11 и средней школе № 5 города Ливны; средней школе № 3 города Болхова; Воротынской основной общеобразовательной школе Ливенского района.

ИА «Орелград»