В мэрии Орла разъяснили смысл преобразования «Спецавтобазы» в МБУ

1.2.2023 | 18:06 ЖКХ, Новости

При этом его функции практически не изменятся.

Фото Администрации города Орла

В городской администрации пояснили, что переход учреждения «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» из МУПа в МБУ продиктован не только требованием федерального закона, но и необходимой оптимизацией работы предприятия.

Одно из изменений для теперь уже муниципального бюджетного учреждения «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» — возможность финансирования по факту выполненных работ, а не только в рамках муниципального контракта. На деле это означает, что, например, с зимнего на летнее содержание учреждение сможет перейти оперативно в рамках муниципального задания.

Также, в статусе МБУ «Спецавтобаза» сможет оптимизировать расходы и создавать структурные подразделения на территории Орла. Кроме того, для такой формы организации невозможна процедура банкротства.

В мэрии добавили, что все основные виды деятельности «Спецавтобазы» сохранились. К функциям уборки, озеленения и содержания объектов улично-дорожной сети, городских скверов и парков, набережных добавятся полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Функции и полномочия учредителя МБУ «Спецавтобаза» поручено исполнять городскому управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Стартом процесса реорганизации станет принятие соответствующего постановления городской администрацией. Пройдет инвентаризация имущества и долговых обязательств предприятия, после чего будет составлен промежуточный бухгалтерский баланс на дату окончания инвентаризации. Затем будет проведен аудит промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации.

ИА «Орелград»

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