В облсовете рассказали о снижении аварийности на дорогах

Информация прозвучала в докладе начальника регионального Управления МВД.

Как уже рассказывал «Орелград», доклад начальника Управления МВД России по Орловской области Юрия Савенкова был заслушан на сессии Орловского облсовета народных депутатов. Парламентарии приняли его к сведению. Среди прочего была описана ситуация с дорожной аварийностью. Судя по озвученным цифрам, в минувшем году удалось добиться прогресса в данной сфере. Так, во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти, местного самоуправления, организациями дорожного комплекса и владельцами автодорог и объектов инфраструктуры был реализован комплекс мер, направленных на ликвидацию аварийно-опасных участков и предупреждение ДТП с тяжкими последствиями.

«В целях достижения задач нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» принято участие в работе 24 заседаний проектного офиса, в заинтересованные ведомства и надзорные органы направлено более 20 инициативных предложений о финансировании мероприятий по снижению аварийности, — следует из отчета. — В рамках реализации предложенных мероприятий приняты меры по замене технически устаревших комплексов фото- и видеофиксации».

Кроме того, по инициативе регионального Управления ГИБДД были установлены искусственные неровности на четырех участках федеральных трасс, что позволило ликвидировать аварийно-опасные участки, а также была нанесена разметка термопластиком на 12-ти автодорогах. «В целом принимаемые меры позволили снизить количество совершаемых ДТП на 7,4процента, однако количество погибших в них граждан остается высоким. Над этими проблемами нам необходимо совместно активно работать и в текущем году», — отметил Юрий Савенков.

Всего в отчетном периоде в Орловской области было выявлено (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) 717,3 тысячи административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вынесено 699 780 постановлений о наложении административного штрафа за нарушения Правил дорожного движения. В целях профилактики нарушений ПДД сотрудниками полиции в минувшем году было проведено 1505 профилактических мероприятий, в том числе 861 – с детьми.

ИА «Орелград»