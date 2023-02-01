В Орловской области разыскивают двоих мужчин, сбежавших из больницы

Специализированное медицинское учреждение они покинули 30 января.

В установлении местонахождения 28-летнего Дмитрия Битюкова и 30-летнего Сергея Дубровина просят помощи полицейские. Первый был одет в черную куртку с меховой опушкой на капюшоне, второй в светлом спортивном костюме.

Сообщить сведения о мужчинах можно по телефонам 102, 8 (4862) 416109, 400852, 410002. Или при личном посещении ОМВД России «Орловский» (Орел. Ул. Андрианова, д.6). Конфиденциальность гарантируется, подчеркнули в пресс-службе полиции.

ИА «Орелград»