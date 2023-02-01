В Орловской области разыскивают двоих мужчин, сбежавших из больницы

1.2.2023 | 14:29 Новости, Происшествия

Специализированное медицинское учреждение они покинули 30 января.

В установлении местонахождения 28-летнего Дмитрия Битюкова и 30-летнего Сергея Дубровина просят помощи полицейские. Первый был одет в черную куртку с меховой опушкой на капюшоне, второй в светлом спортивном костюме.

Сообщить сведения о мужчинах можно по телефонам 102, 8 (4862) 416109, 400852, 410002. Или при личном посещении ОМВД России «Орловский» (Орел. Ул. Андрианова, д.6). Конфиденциальность гарантируется, подчеркнули в пресс-службе полиции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования