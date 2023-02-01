В Сосковской школе открыли памятную доску Муслиму Якубову

1.2.2023 | 9:22 Новости, Общество

Орловец погиб в ходе СВО.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Андрей Клычков. Глава региона выразил особые слова благодарности родителям Муслима за воспитание сына настоящим мужчиной, патриотом и защитником своей земли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Память погибшего почтили минутой молчания, возложили цветы. В школе открыли «Парту Героя», на которой размещены фотографии и сведения из биографии.

Муслим Якубов принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Погиб в марте. Посмертно награжден Орденом Мужества.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования