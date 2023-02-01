В Сосковской школе открыли памятную доску Муслиму Якубову

Орловец погиб в ходе СВО.

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Андрей Клычков. Глава региона выразил особые слова благодарности родителям Муслима за воспитание сына настоящим мужчиной, патриотом и защитником своей земли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Память погибшего почтили минутой молчания, возложили цветы. В школе открыли «Парту Героя», на которой размещены фотографии и сведения из биографии.

Муслим Якубов принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. Погиб в марте. Посмертно награжден Орденом Мужества.

ИА «Орелград»