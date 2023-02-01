В суд направлено дело об «обналичивании» Красного моста

Очередной виновник транспортного коллапса в Орле на скамье подсудимых.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Белгородской области, которому вменяют неправомерный оборот средств платежей. Оно направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый в сговоре с двумя подельниками, деяния которых выделены в отдельное производство, приобрели банковские карты и электронные средства (логины, пароли, флэш-карты с ЭЦП и другие) для доступа к 13 расчетным счетам юрлиц. Регистрировали подставные компании на граждан, подысканных в Москве. Они предоставили свои документы за денежное вознаграждение (их действия также оценят правоохранители).

«Приобретенные обвиняемым средства платежей, электронные средства и электронные носители информации в последующем использовались, в том числе для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, выделенных в рамках реализации муниципального контракта по реконструкции Красного моста в г. Орле», — сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Напомним, Красный мост закрыли на реконструкцию в феврале 2021 года. Первый подрядчик — ООО «Ремспецмост». После непродолжительной работы он обанкротился. Генеральный директор ООО «Ремспецмост» был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество и увод около 76 млн рублей на не строительные цели. Вторым подрядчиком стало ООО «Уваровская механизированная колонна №22». Мост должны сдать к концу 2023 года.

ИА «Орелград»