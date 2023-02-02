Банки и коллекторы все чаще нарушают закон при возврате долгов

Рост количества нарушения зафиксировала служба судебных приставов.

В Орловской области выросло количество нарушений со стороны банков при действиях по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Управление ФССП России по региону. Для наглядности в ведомстве привели статистику за 2022 год. Согласно ей в Орловской области за указанный период времени было выявлено 28 нарушений в работе кредиторов. В числе нарушителей оказались как банки, так и микрофинансовые организации.

«По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество выявленных нарушений, допущенных банками, значительно увеличилось, — отмечают в пресс-службе регионального Управления ФССП. — В 2022 году было составлено девять протоколов в отношении банков по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, при том, что в 2021 году был составлен всего один протокол».

Кроме того, в минувшем году в службу судебных приставов поступило 224 обращений простых граждан, которые жаловались на сборщиков долгов. Орловцы указывали на то, что коллекторы зачастую нарушали правила взаимодействия кредиторов с должниками, которые четко определены законом. Как подсчитали приставы, в минувшем году при проверке поступивших сигналов было установлено, что в каждом 10 случае «имеет место несоблюдение кредиторами норм действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

«Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие», — перечислили в службе судебных приставов.

В целом за год по фактам противоправных действий коллекторских и микрофинансовых организаций было проведено 156 административных расследований, по итогам которых было составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. Все дела были заведены по ст. 14.57 КоАП РФ, все виновные понесли ответственность в виде административных штрафов. Общая сумма наложенных финансовых санкций превысила 2 миллиона рублей.

«В отношении организаций, несвоевременно исполнивших административное наказание, было составлено пять протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, — добавили в Управлении ФССП. — Кроме того, было составлено три протокола об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований в рамках административного дела)».

ИА «Орелград»