Орловский Россельхознаадзор помог заблокировать запрещенные сайты

Интернет-ресурсы торговали лекарствами без лицензии.

В минувшем году сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было выявлено более 120 случаев размещения в интернете информации с предложениями по реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, при этом торговля велась без оформления необходимой по закону лицензии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Интернет изучался в рамках планового мониторинга.

Ответственные должностные лица искали в Сети «предложения по продаже контрафактных препаратов или реализации препаратов без лицензии для принятия мер по блокировке таких сайтов». Согласно приведенной статистике всего в 2022 году Территориальным управлением Россельхознадзора был проведен мониторинг 38 сайтов. На 24-х из них был выявлен 121 случай размещения сомнительной информации – иными словами, это были интернет-страницы с предложениями о реализации ветеринарных препаратов. При этом данных о наличии лицензий у таких продавцов найти не удалось.

«Сведения по всем выявленным случаям были направлены в адрес Роскомнадзора для проверки представленной информации и дальнейшего принятия мер по удалению запрещенной информации или ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», — уточнили в ТУ Россельхознаадзора. — Информация в отношении 28 случаев уже нашла свое подтверждение, страницы с запрещенной информацией по требованию Роскомнадзора удалены. Кроме того, на основании подтвержденных данных, Управлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2022 году было объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в январе 2023 года — три предостережения».

ИА «Орелград»