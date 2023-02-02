Переселенцы с Украины столкнулись с проблемой в Орле

У перебравшихся в регионе украинцев возникают трудности с оформлением соцвыплат.

Проблема была озвучена в общественной приемной «Единой России», куда переселенцы пришли за советом и помощью. Как сообщили в реготделении партии, в тот день прием посетителей проводила Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко. К ней обратились вынужденные переселенцы с Украины. В первую очередь, их волновал вопрос получения гражданства Российской Федерации. Они рассказали, что неожиданно столкнулись со сложностью оформления гражданства, так как при переезде, который проходил в условиях боевых действий, многие из них попросту потеряли необходимые документы.

«У многих пенсионеров трудовые книжки, подтверждающие стаж, остались дома, — пояснила Ольга Пилипенко. — Все, что можно им дать сейчас по существующему законодательству – социальная пенсия с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин. Ошибки в документах, утерянные свидетельства о рождении и браке – все это обернулось большими проблемами для получения ими российского гражданства. Сейчас это решается в ручном режиме. Считаю, что мы должны поправить законодательство, направив его на помощь этим людям».

Впрочем, проблемы заявителей уже начали постепенно решаться. Депутат связалась с руководителем Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, после чего одной из переселенок начали оформлять необходимые документы. Их обещают выдать уже в ближайшее время. Решение подобных вопросов депутаты будут держать на контроле. Добавим, что обращения переселенцев были зарегистрированы в рамках недели приемов по вопросам социальной поддержки.

ИА «Орелград»