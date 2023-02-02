В Орле прокуратура отстояла рябины на улице Пионерской

Суд отменил разрешение на снос деревьев, мешающих реконструкции дороги.

За зеленые насаждения по просьбе местных жителей заступилась прокуратура.

Жители района обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность выданных разрешений на рубку рябин вдоль дороги. Надзорное ведомство выяснило, что в порубочном билете значились в том числе и здоровые деревья, со ссылкой на то, что они растут с нарушением строительных норм. В связи с этим в рамках реализации проекта по обустройству проезжей части их необходимо срубить.

В суде первой инстанции прокуратура настаивала, что при разработке проектной документации необходимо было учесть наличие существующих деревьев и предусмотреть отступ от зеленых насаждений до края проезжей части.

«Кроме того, установлено, что проектная документация по благоустраиваемому объекту разработана еще до проведения обследования зеленых насаждений, при этом она изначально предусматривала снос зеленых насаждений в отсутствие каких-либо достоверных фактов о качественном состоянии деревьев, угрозы их падения или возможном нарушении СНиП», — уточнили в прокуратуре Орловской области.

Однако, Советский районный суд отказал в удовлетворении требований надзорного ведомства. Природоохранная межрайонная прокуратура обжаловала решение в областной инстанции.

По итогам рассмотрения апелляции Орловский областной суд отменил решение первой инстанции и признал законными требования прокуратуры. Разрешение на вырубку рябин на Пионерской признали незаконными.

Напомним, в Орле улицу Пионерскую за 72 млн рублей ремонтирует ООО «МонолитСтрой». Компании был выдан значительный аванс – 50%. Первоначальный срок сдачи объекта – конец октября. Однако он был смещен до 10 декабря дополнительным соглашением. Потом срок сдачи еще продлили до 1 февраля. По данным сайта «Госзакупки», подрядчик получил полную стоимость контракта. Работы еще не выполнены в полном объеме.

ИА «Орелград»