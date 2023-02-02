В Орле проверили новую технологию испытаний по русскому языку

Апробация прошла на базе механизма проведения итогового собеседования.



В Орловской области в рамках реализации мероприятий по внедрению новой технологии проведения итогового собеседования по русскому языку прошла соответствующая апробация. Как сообщили в Региональном центре оценки качества образования, новая технология предусматривает передачу результатов через автоматизированную информационную систему.

«В апробации приняли участие 27 общеобразовательных организаций Орловской области, — рассказали в Центре. — Тренировочное мероприятие проходило без участия девятиклассников. По результатам апробации технические специалисты школ внесут предложения по использованию новой технологии сбора результатов итогового собеседования по русскому языку».

Тем временем, Рособрнадзор раскрыл для орловских выпускников темы итогового сочинения. Они предназначены для тех, кто сдает это испытание в дополнительный период. Орловцам предлагают поразмышлять на такие темы, как: «В чем разница между надеждами и иллюзиями?», «Можно ли считать честь вечным нравственным принципом?», «Человек и толпа», «Какую жизнь можно считать прожитой не зря?», «Согласны ли Вы с утверждением, что «время лечит»?», «Прикосновение к шедевру искусства – это путь к самопознанию».

Выпускнику надо выбрать только одну из предложенных тем и написать сочинение-рассуждение. Рекомендуемый объем – от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе служебные), то за такую работу ставится «незачет». Напомним, положительный результат является допуском к сдаче ЕГЭ. Напомним, что основной период прошел еще в декабре 2022 года. Участниками испытания тогда стали 2714 орловских выпускников, в том числе 57 детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Для проведения процедуры в регионе организовано 198 мест проведения итогового сочинения (изложения) на базе образовательных организаций и 9 – на дому. Комплекты тем итогового сочинения в этом году впервые формируются из закрытого банка тем итогового сочинения», – так прокомментировал то событие Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования.

Кстати, в декабре темы итогового сочинения были другими. Выпускникам тогда дали возможность порассуждать на одну из шести тем на выбор: «Какую жизненную цель можно назвать благородной?», «Что такое взаимопонимание?», «Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи?», «В чем ценность исторического опыта?», «Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?» и «Что делает человека подлинно счастливым?». Напомним, что выпускникам, получившие на итоговом сочинении (изложении) «незачет», не явившиеся на него или не завершившие его написание по уважительным причинам, дали шанс повторно сдать испытания в дополнительные сроки – 1 февраля и 3 мая 2023 года.

ИА «Орелград»