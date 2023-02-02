В Орле шесть человек признали виновными в организации подпольного казино

Преступная группа содержала незаконные игорные заведения в течение года.

При обысках в помещениях подпольных казино изъяли компьютеры и наличность.

Как сообщают в прокуратуре Орловской области, преступная группа из шести человек в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года обустроили в помещениях на территории Заводского района Орла незаконные игорные заведения. Преступную деятельность пресекли сотрудники территориального отдела следственного комитета совместно с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области.

Во время обысков оперативники изъяли 7 компьютеров, которые использовали в качестве игрового оборудования. Также в помещениях подпольных казино обнаружили наличность.

По факту незаконной организации азартных игр возбудили уголовное дело. Расследование завершено. В настоящий момент материалы уже рассмотрел суд.

По итогам разбирательства трех фигурантов приговорили к лишению свободы условно на сроки от 2 лет до 2 лет 6 месяцев со штрафами от 100 000 рублей до 700 000 рублей. Еще трех участников преступной группы оштрафовали на 1 020 000 рублей каждому.

ИА «Орелград»