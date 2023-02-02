В Орле утверждают план весенних субботников

Долой покрышки и сухие деревья.

В Орле представители мэрии объехали город, чтобы оценить масштабы предстоящей весенней уборки и наметить основные направления работы. В рамках субботников центр города избавят от сухих деревьев, а частный сектор — от «декоративных» покрышек.

По словам главы города Юрия Парахина, в Орле необходимо обновить зеленые насаждения – обрезать живые кроны и избавиться от старых и сухих деревьев. На их месте непременно появятся новые саженцы, обещал мэр в соцсетях.

Ее одно непривлекательное пятно на лице города – шины и ограждения в частном секторе. От них также планируют избавиться во время весенней уборки города.

«Жители пытаются облагородить территорию, но в большинстве случаев забывают о поддержании порядка. Ну а насчет шин, уверен, каждый сознательный гражданин понимает, что это мусор, и вреда от них больше, чем пользы. В городе организован еженедельный сбор покрышек и вывоз их для утилизации. Если обладаете информацией, откуда их надо убрать, – дайте мне обратную связь», — написал Парахин.

Напомним, еще врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в 2018 году рекомендовал побеседовать с жителями, чтобы решить судьбу народного благоустройства и избавиться от клумб-покрышек. Тогда он утверждал, что силами управляющих компаний можно заменить заброшенные клумбы на газоны. Отчетов по этой сфере работы коммунальщиков не последовало.

ИА «Орелград»