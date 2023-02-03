Мэр Орла сообщил, что освещение Тургеневского моста удвоилось

Фотодоказательства опубликовал в соцсетях.

По словам Юрия Парахина, мосты в Орле преобразят по подобию того, каким стал Тургеневский мост. Сегодня на нем вдвое увеличили количество ламп – до 66 и заменили холодный свет на теплый. Плюс сами лампы имеют на порядок большую светоэффективность.

Еще четыре моста в Орле подсветят по-новому уже до конца весны. Это Октябрьский, Лужковский, Раздольный и путепровод 378 км на улице Михалицына. Не только добавят яркости, но и смонтируют освещение подмостового пространства. (Замена освещения на Тургеневском мосту обойдётся в 3,2 млн рублей, на остальных пяти – 10,3 млн рублей).

Для нижней подсветки планируют использовать лампы, которые в настоящее время демонтируют с проезжей части. Такие же работы предстоит выполнить на мосту Дружбы.

«Друзья, именно ради этих работ движение на перечисленных мостах может быть затруднено. Позже ограничение может потребоваться для установки видеонаблюдения. Прошу отнесись с пониманием – это важный процесс, направленный на антитеррористическую безопасность», — написал Парахин.

Отметим, ранее на въездах и под сооружениями вырубили деревья и кусты. Все мероприятия призваны сделать важные транспортные объекты более защищенными.

ИА «Орелград»