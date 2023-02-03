Орловские политики порассуждали о моде на патриотизм

Вышел очередной выпуск проекта «Слово каждому» на канале «Первый областной».

Для ток-шоу выбрали довольно сложную тему – патриотизм. Его порой рассматривают как способ манипуляции. После ура-патриотизма советских времен, общество словно оказалось в иной крайности – нигилизме. Нужно ли делать патриотизм модным? В ответе ли государство за патриотическую политику, либо это дело негосударственных институтов?

Лидер орловских эсеров Руслан Перелыгин отметил, что патриотизм все же нужно воспитывать со школьной скамьи.

«Делом должны показывать, чтобы воспитывались от личного примера. Как родители себя ведут, так и дети процентов на 90 будут себя вести. — Патриотизм – это внутреннее ощущение его нельзя навязать», — подчеркнул Руслан Перелыгин.

По словам политика, он воспитывает своих детей патриотами, сажая деревья, помогая храмам, СВО и соцучреждениям.

Вице-спикер Орловского облсовета, единоросс Михаил Вдовин припомнил поездку в Луганск, где общался с ранеными бойцами. Он предположил, что эти люди с гордостью будут показывать внукам свои награды, а те люди, которые уехали в Грузию или Казахстан, будут вынуждены молчать или врать.

«Самое главное – перед собой быть честным. Если бы мы у бойцов спросили, что такое патриотизм. Они бы не ответили классическое определение. Они своими действиями ответили», — подчеркнул Михаил Вдовин.

Лидер реготделения ЛДПР Владислав Числов предложил немного вспомнить прошлое, когда патриотизм был на грани асоциальности и его буквально выталкивали.

«Мы поймали эти проблемы в середине 90-х, когда наших детей учили по учебникам, написанным неизвестно где. Граждане мира и так далее. Из этого поколения многие уехали за границу. Это наша проблема, что мы потеряли этих людей».

Владислав Числов подчеркнул, что важны Герои, которых видят дети. Для старшего поколения были гораздо ближе ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас у нас есть новые герои – волонтеры, бойцы, которые находится в зоне СВО. О них нужно больше рассказывать.

Тему лихих 90-х поддержал коммунист Иван Дынкович. Он отметил, что с развала Союза страна строила капиталистическую модель.

«Огорчаться тому, что кто-то куда-то уехал, возможно, но огорчаться нужно на самих себя. Что касается патриотизма, уйду от демагогии, в моем понимании, это уважение государства и институтов общества к человеку, а человека – к государству», — сказал Иван Дынкович.

Далее осудили приближенных к власти, которые уводили капиталы за пределы страны, а теперь «разводят руками». Затронули тему стрельбищ, которых нет в регионе, а ведь одна из составляющих патриотизма – быть готовым защищать Родину. Осудили навязанную моду «чайлдфри». В очередной раз поспорили из-за установки памятника Иосифу Сталину. Посмотреть выпуск шоу полностью можно по ссылке.