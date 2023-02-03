Скандальную «Орловскую Ниву» ликвидируют

Не вернулась в «родную гавань» и канет в небытие.

Некогда крупнейший аграрный холдинг Орловской области ЗАО «АПК «Орловская нива» находится в стадии ликвидации юридического лица, сообщило 2 февраля издание «Вечерний Орел». СМИ ссылается на данные сервиса «Прозрачный бизнес» Федеральной налоговой службы России. ЗАО ликвидируется по решению акционеров, которое было принято в мае 2021 года.

В 2021 году «Орловская Нива» продемонстрировала выручку 565,9 млн рублей, что более чем на половину меньше показателя 2020 года. Убыток — 131 млн рублей.

Сами производственные площадки не исчезают, а переводятся в другие компании.

«Орловская нива» была создана в 2002 году как многоотраслевой аграрный холдинг. При губернаторе Александре Козлове кризисным управляющим стал бизнесмен Сергей Будагов (ЗАО «АПК «Юность»). Далее он выкупил холдинг за 14 млн рублей. Реальная рыночная цена, по разным оценкам, на момент сделки могла превышать 2 миллиарда рублей. Следующий губернатор Вадим Потомский пытался оспорить продажу и вернуть «Орловскую Ниву», но уголовное дело о мошенничестве в 2020 году было закрыто «в связи с истечением срока давности».

Сергей Будагов в июле 2018 года стал советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова на общественных началах.

ИА «Орелград»