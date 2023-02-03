В Орле похитили почти треть суммы, полученной на ремонт двора

О возбуждении дел о мошенничестве и превышении полномочий сообщает прокуратура.

Нарушения выявлены надзорным органом в ходе проверки расходования средств национального проекта «Жилье и городская среда». Два уголовных дела принес двор дома №14 по улице Бурова. Контракт на благоустройство в марте 2021 года был заключен с индивидуальным предпринимателем Александром Семенцовым.

«По завершению работ подрядчиком заказчику предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости, с завышением цены в сумме более 900 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Заказчик МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» не проконтролировал должным образом работы, но рассчитался с предпринимателем в полном объеме.

Отметим, цена контракта на сайте «Госзакупки» — 3 670 042 рубля 50 копеек. В ходе торгов властям удалось сэкономить более миллиона рублей. Оказалось, что благоустройство «обошлось» еще дешевле.

Напомним, накануне прокуратура сообщила о хищении 1,2 млн рублей при ремонте трех дворов на улице Металлургов.

ИА «Орелград»