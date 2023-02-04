Мценские чиновники отказались исполнять предписание УФАС

Антимонопольной службе пришлось подать иск о понуждении чиновников к действию.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Орловского УФАС России о необходимости аннулирования результатов аукциона. Подробности спора сообщила пресс-служба антимонопольного органа. Ранее специально созданная комиссия рассмотрела жалобу гражданина на действиях управления по муниципальному имуществу Мценского района. Последнее выступило организатором аукциона на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка из категории земель населенных пунктов.

Площадь данного участка составляет 1524 квадратных метра, он расположен на территории Подберезовского сельского поселения в поселке Казанский. Участок разрешено использовать для ведения личного подсобного хозяйства. Антимонопольщики при рассмотрении жалобы выявили нарушения Земельного кодекса РФ. Выразились они в том, что организаторы не указали в извещении о проведении аукциона сведения о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства и о возможности подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, аукцион был объявлен открытым по составу участников, то есть в нем могли принять участие даже юридические лица и предприниматели. Между тем, в подобных случаях участниками такого аукциона согласно Земельному кодексу РФ могли быть только граждане, ведь участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства.

«Вышеуказанные нарушения могли привести к сокращению количества потенциальных участников аукциона, что недопустимо, в связи с чем управлению по муниципальному имуществу Мценского района было выдано предписание об аннулировании аукциона», — уточнили в пресс-службе Орловского УФАС.

Однако чиновники в установленный срок предписание не исполнили. Более того, решение и предписание Орловского УФАС они оспорили в арбитражном суде. Антимонопольщики в связи с неисполнением предписания подали встречный иск заявление о понуждении управления по муниципальному имуществу к его исполнению. Арбитражный суд Орловской области рассмотрел представленные сторонами доказательства и признал решение и предписание Орловского УФАС России законными и обоснованными. Он удовлетворил встречный иск, а на днях Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил без удовлетворения апелляционную жалобу мценских чиновников. Орловское УФАС России одержало победу уже в двух судебных инстанциях. В ведомстве добавили, что в настоящее время в отношении должностных лиц управления по муниципальному имуществу Мценского района возбуждены дела об административных правонарушениях.

ИА «Орелград»