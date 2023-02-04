Обедневший орловец ограбил соседей по даче

В суде мужчина раскаялся в содеянном и получил условный срок.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Как рассказали в пресс-службе суда, он был признан виновным в хищении имущества у своих соседей по даче и получил наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и возложением на него определенных ограничений и обязанностей. Поясним, что это было тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в чужое жилище.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в начале августа 2022 года. Мужчина решил поправить свое материальное положение и поживиться за счет соседей. Он улучил момент, когда в соседнем доме никого не было. В чужое жилище проник, взломав входную дверь при помощи принесенной с собой монтировки. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, он проник в помещение жилого дачного дома. Мужчина тащил то, что попадалось под руку и казалось ему ценным. Например, из помещения веранды он вынес один пустой газовый баллон, объемом 40 литров и стоимостью 1500 рублей, а также один такой же заправленный газом баллон, стоимость которого с учетом топлива суд оценил уже в 2488 рублей. Кроме того, он уволок печную чугунную плиту стоимостью 1600 рублей. Всего, по подсчетам следствия и суда, злоумышленник похитил имущество соседей на сумму 5588 рублей.

«Похищенные предметы, он погрузил в багажник принадлежащего ему автомобиля и с места преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, — следует из информации суда. — Таким образом, тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил имущество из помещения жилого дачного дома, причинив значительный материальный ущерб потерпевшему».

Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся, что помогло ему получить условный срок. Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»