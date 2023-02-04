В Ливнах объяснили, почему указ президента не выполняется

Проблему на местах видят в определенном бездействии родителей.

Администрация Ливенского района Орловской области обнародовала краткий отчет с оперативного совещания у главы района. Документ интересен тем, что в нем описана довольно неожиданная проблема. Она была озвучена во время доклада директора Школы искусств, творчества и спорта Юлии Хмелевских. Она рассказала участникам совещания об итогах работы школы и не только. Докладчица напомнила, что в соответствии с указом президента РФ 75 процентов детей (от официальной статистики) в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием и соответственно быть зарегистрированы именно родителями в автоматизированной системе «Навигатор Орловской области».

«На базе нашего учреждения создан МОЦ, выполнены в срок все шаги «дорожной карты», и сейчас мы работаем, как того требует федеральная программа, — отметила Юлия Хмелевских. — Проблема заключается в том, что по статистике в Ливенском районе зарегистрировано 3894 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, соответственно 75 процентов из которых должны быть охвачены дополнительным образованием и быть зарегистрированными родителями в «Навигаторе». А по факту у нас обучаются в школах 2053 ребенка и в дошкольных учреждениях 210 детей нужного возраста. Расхождение со статистикой — более 41 процента».

По ее словам, на конец 2022 года местные родители зарегистрировали в «Навигаторе» 2179 учащихся школ и воспитанников детских садов, что составило лишь «57 процентов от статистики и почти 98 процентов от фактической цифры всех наших обучающихся». Словом, низкая активность самих родителей является как минимум одной из причин того, почему указ президента на указанной территории пока не исполняется в полном объеме.

«Занятия в нашем учреждении проводятся во второй половине дня, созданы все условия для освоения детьми духовных и культурных ценностей через проведение различных конкурсов, смотров, праздников, — отметила Юлия Хмелевских. — Наши педагоги предлагают родителям записывать своих детей на дополнительные общеразвивающие программы разных направленностей, в том числе: художественная, спортивная и др. Программы рассчитаны на возраст детей от 5 до 18 лет».

Согласно справочным данным, Школа искусств, творчества и спорта Ливенского района ведет образовательную деятельность на базе 14 образовательных учреждений, в которых работают 20 педагогов дополнительного образования, 15 тренеров-преподавателей и девять преподавателей. На сегодняшний день 596 человек заняты в объединениях учреждения. С 2021 года Ливенский район является участником пилотного проекта, в рамках которого в учреждении успешно апробирована и внедрена система персонифицированного финансирования.

ИА «Орелград»