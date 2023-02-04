В Мценске увеличат потенциал бюджета

Местные власти придумали и утвердили соответствующий план.

Администрация города Мценска утвердила план мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета на 2023 год. Прежде всего, он предусматривает мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов. В данном случае планируется проведение оценки эффективности налоговых льгот в виде пониженных ставок по налогам, установленных на территории города Мценска. Анализ должен помочь местным властям определить целесообразность их дальнейшего применения.

Другим перспективным инструментом пополнения бюджета чиновники видят активизацию претензионно-исковой работы с должниками и принятие мер принудительного взыскания задолженности в бюджет города Мценска по неналоговым доходам. В данном случае речь идет, в первую очередь, о тех, кто неаккуратно платит казне аренду за муниципальное имущество или землю, за наем муниципального жилья и т.д. Также перед чиновниками поставлена задача по недопущению возникновения задолженности по текущим платежам.

Кроме того, мэрия Мценска намерена усилить сотрудничество с налоговым органом и службой судебных приставов «по вопросам повышения собираемости налоговых доходов». Среди запланированных мероприятий обращает на себя внимание и реализация в полном объеме прогнозного плана приватизации муниципального имущества. В последние годы данная программа приносит в местную казну не очень много денег, так как и в план приватизации включается немного объектов. Основной бум приватизации давно прошел.

Планом также предусмотрено проведение инвентаризации земельных участков и выявление объектов налогообложения, по которым не проведена кадастровая оценка. Чиновники проведут и мониторинг «на предмет выявления незарегистрированных объектов недвижимости» — иными словами, в городе собираются искать самострои, разрешения на строительство которых не выдавались.

ИА «Орелград»