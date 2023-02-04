В суд передано дело дачного насильника

4.2.2023 | 13:49 Закон и порядок, Новости

Расследование завершено, сообщает орловский СКР.

Фото СУ СК России по Орловской области

В ведомстве подчеркнули, что собрана достаточная доказательная база, обвинительное заключение утверждено прокурором.

22-летний житель Свердловского района отбывал наказание в колонии-поселении. 3 июня 2022 года он находился в лечебном учреждении в Мценске. Вместо того, чтобы вернуться в колонию, сбежал. Он приехал в Орел и в одной из дач нашел одежду и обувь. Переодевшись, решил отсидеться в чужом жилище. 11 июня увидел двух девушек в одном из домиков товарищества. Мужчина, угрожая ножом, совершил изнасилование. Одна из потерпевших вызвала полицию. Прибывшие правоохранители задержали мужчину.

Подозреваемому предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного Кодекса России.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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