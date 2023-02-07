Бюджетные резервы Орла направят на погашение долгов школ

Депутаты Горсовета внесли изменения в бюджет областного центра.

Поправки касаются перераспределения зарезервированных ассигнований, сообщает пресс-служба представительного органа. Они приняты на внеочередной сессии 7 февраля. В частности, резервы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме чуть более 150 миллионов рублей направят на выплату долгов дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. На разблокировку счетов учреждений потратят 112,768 млн рублей.

Еще 25 миллионов рублей распределят на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Также 9 миллионов 981 тысяч рублей направят на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по программе наказов избирателей.

Инициатива о перераспределении резервов бюджета исходила от администрации Орла. Уточняется, что принятые поправки в главный финансовый документ на 2023 год не подразумевают изменений в его основные параметры.

ИА «Орелград»