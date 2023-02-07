Ливны решили не устраивать проводы зимы

7.2.2023 | 23:18 Культура, Новости

Масленичные гуляния в 2023 году проводиться не будут.

Фото канала «Принт-ТВ»

О решении властей сообщил канал «Принт-ТВ». Ранее массовые мероприятия намеревались провести  26 февраля. Обычно на площади Победы устанавливали потешный столб, устраивали гуляния и жгли чучело.

Отметим, ряд регионов сообщил об отмене празднования проводов зимы. В Орловской области, видимо, решения принимают местные власти. В Орле 26 февраля праздничная торговля и культурно-спортивные мероприятия будут организованы на пяти площадках. Главная из них расположится на улице Максима Горького, в районе входа в Городской парк культуры и отдыха.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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