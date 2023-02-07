Орловщина отправила в Поднебесную тонны масла

Китай снова закупил в регионе свыше 7000 тонн растительного масла.

Орловская область наладила еще один крупный канал поставок своей продукции за рубеж. Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, только в январе под контролем сотрудников указанного ведомства регион отправил в Китай 7047 тонн масла рапсового нерафинированного. Предварительно продукция прошла экспертное исследование. Оно было проведено сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний специалисты установили, что все подготовленные на экспорт партии товара соответствовали требованиям страны-импортера.

«В связи с этим Управлением Россельхознадзора было выдано 236 фитосанитарных сертификатов, — рассказали в ведомстве. — Отметим, что первые партии орловского растительного масла были отгружены в Китай в августе 2022 года. Всего за это время экспортировано 26,1 тысячи тонн продукции».

В целом в текущем году с территории Орловской и Курской областей под контролем сотрудников Россельхознадзора было экспортировано уже более 39 тысячи тонн подконтрольной продукции. Всего за рубеж было отправлено более 700 партий грузов, в том числе 104 – из Орловской области. В ведомстве подсчитали, что количество экспортных партий увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Так, в Латвию и Литву с территории Орловского и Курского регионов отправлено более 35 тысяч тонн кормовых добавок (непосредственно из Орловской области — 6669 тонн). В два раза увеличилось и количество экспортных поставок мясной продукции. Из Орловской области в Узбекистан отправлено 3 тонны готовой мясной продукции».

Кроме того, продукты из мяса отгружались в текущем году во Вьетнам, Гонконг, Сербию, Польшу, Китай и Монголию, а Польша и Германия закупили свыше 1,6 тысячи тонн сырья животного происхождения (технический жир, мукоза, кишечное сырье и пухо-перовая смесь). Молочная продукция общей массой 178 тонн была отправлена в страны ЕАЭС и СНГ. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов, подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»