В Колпнянской ЦРБ начался капитальный ремонт

В департаменте здравоохранения Орловской области надеются, что его завершат к концу года.

Здание поликлиники было построено в 1980 году. Оно рассчитано на прием 500 человек. Подрядчик должен обновить все коммунальные сети, внутреннюю отделку и привести в порядок фасад, также в его обязанности вошел монтаж пожарной сигнализации. На работы выделено 46 млн рублей.

По словам главврача Ирины Шаповаловой, здание освободили еще в конце 2022 года. В настоящий момент подрядчик приступил к демонтажу.

«Надеемся, что в результате и врачам, и пациентам будет намного приятнее трудиться и получать медицинские услуги в обновленных кабинетах», — цитирует Ирину Шаповалову в соцсетях Департамент здравоохранения Орловской области.

Отметим, подрядчика отбирали в экстренном порядке. На заседании правительства 22 декабря 2022 года одобрен кандидат — ООО «Триада» из Москвы — без проведения конкурсных процедур. Чиновники торопились, так как был риск потерять выделенные региону на реализацию нацпроекта средства. В протоколе заседания было указано «обеспечить в полном объеме освоение средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию объекта «Капитальный ремонт поликлиники БУЗ ОО «Колпнянская ЦРБ» до 29 декабря. Сумма аванса не указывалась.

ИА «Орелград»