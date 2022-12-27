Правительство Орловщины одобрило экстренное «освоение» денег на ремонт ЦРБ

По двум объектам перезаключаются контракты с единственным поставщиком.

Протокол заседания правительства Орловской области от 22 декабря опубликовал на портале администрации.

Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин доложил о необходимости определения единственного подрядчика на выполнение работ по ремонту Колпнянской и Ливенской центральных районных больниц. По первому объекту ООО «Легион» расторгло контракт 21 декабря в связи с невозможностью его исполнения в установленные сроки, доложил чиновник.

«сложившаяся ситуация не позволяет заказчику обеспечить проведение новых конкурентных процедур в текущем году, что в свою очередь приведет к неисполнению поручений Министерства здравоохранения Российской Федерации и президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации по максимальному освоению средств федерального бюджета, выделенных регионам в рамках реализации национальных проектов», — указано в протоколе.

Алексей Субботин предложил одобрило нового поставщика – ООО «Триада» из Москвы. Правительство поддержало и обязало «обеспечить в полном объеме освоение средств, предусмотренных в 2022 году на реализацию объекта «Капитальный ремонт поликлиники БУЗ ОО «Колпнянская ЦРБ» до 29 декабря. Ответственным назначен руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко.

Аналогичная ситуация с ремонтом Ливенской ЦРБ. ООО «Фортуна» не справилось со взятыми на себя обязательствами. Продолжит работы ООО «Долина». Срок «освоения» аналогичный.

Цена контрактов не называется, ранее в «Госзакупках» фигурировали такие суммы: Колпнянская ЦРБ – 46,36 млн рублей, Ливенская ЦРБ – 41,67 млн рублей.

Можно отметить общую тенденцию ускоренного «освоения»: на достройку ММЦ («Титаника») аванс – 1 млрд рублей, Мценской ЦРБ — 50%, Новодеревеньковской ЦРБ — 67,88%, Поликлиники №2 города Орла — 89,45%. Деньги должны перевести подрядчикам до конца года.

ИА «Орелград»