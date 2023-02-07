В Мценске задержали курьера мошенников

Мужчина забирал у орловских пенсионерок деньги и перечислял «работодателям».



В Орловской области сотрудники полиции вычислили курьера телефонных мошенников. Он приходил к обманутым пенсионерам за деньгами, которые вымогали аферисты.

Одной из жертв стала 73-летняя жительницы Мценска. Он пояснила полицейским, что поверила неизвестным, сообщившим ей по телефону о совершившем ДТП родственнике. После разговора пенсионерка передала курьеру 77 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули.

Полицейским удалось вычислить курьера-мошенника. Им оказался 41-летний житель Мценска. Он пояснил, что нашел незаконный заработок в одном из мессенджеров.

Работодатель сообщал ему адреса, по которым нужно забрать деньги. После он перечислял наличность на указанные счета через банкомат. Себе злоумышленник оставлял 5% от суммы в качестве вознаграждения.

Полицейские установили, что задержанный может быть причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Общий размер причиненного ущерба превышает миллион рублей. В настоящее время по факту мошенничества расследуется уголовное дело.

ИА «Орелград»