Главе СКР доложат о смерти орловчанки в поликлинике

Александр Бастрыкин пожелал ознакомиться с результатами дослественной проверки.

Пожилая женщина скончалась на приеме у врача в Поликлинике №3 горда Орла 3 февраля. На место выезжал участковый, причина смерти устанавливается, тогда прокомментировали в полиции. Департамент здравоохранения обещал провести внутреннюю проверку качества оказания помощи. Также к установлению всех обстоятельств и причин смерти пациентки подключился региональный следственный комитет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин 7 февраля «поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину П.И. доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных к настоящему времени обстоятельствах». Такая запись появилась в соцсетях федерального ведомства.

ИА «Орелград»