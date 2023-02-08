Главе СКР доложат о смерти орловчанки в поликлинике

8.2.2023 | 10:43 Новости, Происшествия

Александр Бастрыкин пожелал ознакомиться с результатами дослественной проверки.

Пожилая женщина скончалась на приеме у врача в Поликлинике №3 горда Орла 3 февраля. На место выезжал участковый, причина смерти устанавливается, тогда прокомментировали в полиции. Департамент здравоохранения обещал провести внутреннюю проверку качества оказания помощи. Также к установлению всех обстоятельств и причин смерти пациентки подключился региональный следственный комитет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин 7 февраля «поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину П.И. доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных к настоящему времени обстоятельствах». Такая запись появилась в соцсетях федерального ведомства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования