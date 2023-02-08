Ливны все же будут праздновать Масленицу, но в новом формате

Планами с орловцами поделились в администрации города.

Комментарий появился не на сайте чиновников, а в издании «Уездный город». Возможно, сжигания чучела и столба с подарками не будет. но праздник не отменяли.

«Однако мы планируем провести его в новом формате», — цитирует издание заместителя главы города по социальным вопросам Юрия Преображенского.

Точно будет организована выездная торговля. Остальные компоненты праздника уточняются. Масленичные гуляния пройдут 26 февраля.

Ранее об отмене праздника сообщал «Принт ТВ», однако позже СМИ уточнило, что в публикации упустили слово «широких».

«Просто в этом году Масленицу проведут без традиционного размаха народного гуляния», — подчеркнули в канале.

ИА «Орелград»